元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。仕事に出かける際に2歳の孫に泣きつかれる動画を公開した。北斗の長男の佐々木健之介さんと妻でプロレスラー・凛の間に生まれた2歳孫が、仕事に出る北斗を泣きながら後追いする動画を公開。「そんなに行かないでと泣かれたら…ばーちゃん仕事に行けなくなっちゃうよ」とつづった。ハッシュタグでは「#後追い」「#泣かないで」「#後ろ髪引か