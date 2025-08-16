7月上旬、俳優・内田有紀の20歳年下の妹であることを明かしたタレントの澪奈（29）。「姉と比べて可愛くない」「隠し子」など心ない言葉を受けながらも悪戦苦闘する澪奈の仕事に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】内田有紀と澪奈 5LDKの実家公開（83キロの犬と2人の母親も）静岡県のラジオ番組に出演するため、御殿場の総合レジャー施設「時之栖」を訪れた澪奈。今日初めてリポーターを務める。この