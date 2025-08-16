関東一４―１創成館（３回戦＝１６日）関東一（東東京）は三回、一死満塁から坂本の適時打で２点を先制。創成館（長崎）は五回、峯の適時三塁打で１点差とした。八回は二死二、三塁と逆転機を作ったが、あと一本が出ず。関東一は九回に阿部のスクイズ（記録は内野安打）と中浜の内野安打で２点を加え、準優勝した昨年に続く８強入りを決めた。