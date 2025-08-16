■全国の17日（日）の天気北海道から東北北部を寒冷前線が通過する見込みです。北海道は、朝から雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東北北部の日本海側も、午後は雨が降り、局地的に非常に激しく降りそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。東北南部から九州や沖縄は、広い範囲で晴れますが、午後は、西・東日本の太平洋側を中心に、激しい雷雨となる所がありそうです。最高気温は、九州か