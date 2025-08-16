東京ドームでは2025年6月に亡くなった“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんの追悼試合が行われ、松井秀喜さんが始球式を行いました。追悼試合として行われた16日の巨人阪神戦。その試合前に「FOR3VER」の文字がデザインされたマウンドやボール、ベースなど“特別仕様”となった東京ドームでセレモニーが行われました。“国民のヒーロー”としてプロ野球を支え89歳で亡くなった長嶋さんに黙とうが捧げられると、始球式には愛弟子の松井