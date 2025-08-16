約100日ぶりに首位陥落となったロサンゼルス・ドジャース。ライバル、サンディエゴ・パドレスとの優勝争いを占う首位攻防戦がスタートしました。人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャップが配られ、試合前から多くのファンが集まった16日の試合。4連敗でパドレスに首位を明け渡したドジャースは、まさに全集中で臨む首位攻防3連戦。8月は全試合でヒットを放っている大谷選手の第1打席。強烈な当たりを放ちましたが、あとひと伸び