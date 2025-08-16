女子サッカー、スコットランドのキルマーノックとプロ契約も…16歳の海外女子サッカー選手が悪意にさらされた。スコットランドのキルマーノックとプロ契約を結んだスカイ・スタウトだったが、写真を巡ってネットで悪質な誹謗中傷の被害に遭ったことを英紙が報じている。スコットランドの女子サッカークラブ、キルマーノックが16歳のスカイ・スタウトとプロ契約を結んだ。本来、祝福や期待であふれる発表が、まさかの悲劇につな