（台北中央社）中国・成都で開催中の国際総合大会「ワールドゲームズ」は16日、ローラースポーツ（インライン・フリースタイル）の女子スピードスラローム決勝が行われ、台湾の劉巧兮が2―0で中国の選手を下し優勝した。台湾勢にとって2個目の金メダルとなった。劉は小学3年生からローラースポーツを始めた。中学生ながらナショナルチームに選ばれるなど、「天才少女」の名に恥じることなく、早くもその潜在能力の高さを見せている