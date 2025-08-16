言葉の発達を支援する専門家の1つとして国家資格を持った言語聴覚士と呼ばれる職業があります。その言語聴覚士として新潟市内で発達支援教室を営む、女性を取材しました。 ◆発達障害を抱える児童・生徒は増加 こちらのグラフは文部科学省が調査した発達障害を抱える児童・生徒の数の推移です。この30年間で約16倍に増加し、全国で20万人を超えています。その中で最も多いのが、言葉の発達や使用に困難がある「言語障害」とい