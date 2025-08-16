6月9日、西武鉄道の池袋線とJR東日本の武蔵野線が既設の連絡線を活用し、2028年度をめどに直通運転を検討していると報じられ、インターネット上では、鉄道ファンを中心に大いに話題となった。西武鉄道の親会社である西武ホールディングス（西武HD）とJR東日本は20年12月に包括的提携を結び、これまでさまざまな取り組みを実施してきた。両社に東急電鉄、小田急電鉄を加えたコンソーシアム「JTOS」でもさまざまな取り組みを実施