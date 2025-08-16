タレントの南明奈さん（36）が2025年8月12日、自身のインスタグラムを更新。沖縄ロケでの衣装ショットを披露した。「楽しい沖縄ロケでした」南さんは沖縄ロケを報告するとともに、オールホワイトのコーデやアップショット、キャミワンピ姿などを投稿。「予報では滞在期間毎日雨だったのが、なんと毎日晴れ」「楽しい沖縄ロケでした」と振り替えた。インスタグラムに投稿された写真では、白いフリルがデザインされたタンクトップと