16日朝、千葉県市川市の住宅で火事があり、現場から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察が出火原因など詳しく調べています。警察や消防によりますと、16日午前8時すぎ、千葉県市川市にある住宅で「煙が出ていて家が燃えている。高齢男性一名が住んでいる」と近くの住民から通報がありました。火はおよそ4時間後の午後0時30分ごろに鎮火しましたが、この火事で火元の住宅が全焼し、性別不明の1人の遺体が見つかったというこ