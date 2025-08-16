JR山陽線の列車内で女子生徒の下半身を触ったとして、広島県警幹部職員の男が再逮捕されました。広島県迷惑防止条例違反の疑いで再逮捕されたのは、広島県警・科学捜査研究所の管理官の男（58）です。警察によるとことし4月、JR山陽線の列車内で10代の女子生徒のお尻を触った疑いです。女子生徒が警戒中の警察官に相談して被害が発覚。調べに対し「事実について身に覚えがありません」と容疑を否認しています。男は別の女子生徒に