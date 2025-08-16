広島のテレビ局が制作した核や平和に関する番組の上映会が広島市で開かれています。原爆資料館で開かれている、「テレビが記録したヒロシマ」。広島のテレビ局5社が制作した核や平和に関する18作品を上映しています。広島テレビからは「希望の光 オスロから」など5つを上映しています。■来場者「どうしても行きたいなと思って。最近は世界情勢が危なくていつ戦争が起こるかわからないから」上映会は、17日まで開かれています。【2