北日本は前線が通過するため、朝から大気の状態が不安定となりそうです。激しい雨や、落雷、突風などにも注意してください。東日本と西日本は、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東では内陸を中心に午後は、にわか雨があるため山や川のレジャーの際は特にお気をつけください。あすの気温です。あすも厳しい暑さになるでしょう。東北南部から九州にかけて35℃以上の猛暑日になる所がありそうです。仙台は36℃で、きょうより大幅に高