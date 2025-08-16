「全国高校野球選手権・３回戦、関東第一４−１創成館」（１６日、甲子園球場）関東第一（東東京）が競り勝ち、２年連続でベスト８に進出した。準優勝した昨年に続く８強で、次戦は日大三（西東京）。夏の甲子園では２０１０年の関東第一−早実の３回戦以来、１５年ぶり４度目の東京対決となった。甲子園で両校が対決するのは、春夏通じて初めて。三回に坂本の２点適時打で先制。１点リードの九回には１死三塁から途中出場