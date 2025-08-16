「元青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏がゲスト出演し、現在の収入事情を明かす場面があった。三崎氏から「ちなみに、気になる人が多いと思うのであえて聞くけど。給料はいくらもらえるの?」と直球質問が。これに、へずま氏は「給料は月に60万円。年収でいうと1000万円ぐらいもらえます。奈良市は県庁所在地な