¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í0¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î16ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï16Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷Ãæ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè102Æü¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÉüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£µð¿ÍÂÇ