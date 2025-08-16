石川・富山・福井の3県から集まったダンサーが技と表現力を競い合う北陸最大級のダンスイベントが金沢市で開かれ迫力あるパフォーマンスを披露しました。「6 ON DANCEの日」は「夢を目指す北陸のダンサーを応援」をコンセプトに2022年から毎年開かれています。今年は小学生のキッズ部門に25チーム、一般部門に12チームが参加し観客と合わせて会場には約1000人が集まりました。参加したダンサーはヒップホップやブレイキンなどそれ