歌手の西川貴教（５４）が１６日、滋賀県・びわこボートで行われた一般戦「滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯」のイベントに登場。終了後に報道陣の取材に応じ、健康を保つ秘訣や理由などを明かした。 【写真】もうすぐ55歳には見えない！分厚い胸板の西川貴教 同県出身で２００８年から滋賀ふるさと観光大使として活動。２００９年からは琵琶湖畔での野外音楽イベント・イナズマロックを主催し、今年も９月２０、２１