北九州市八幡西区の寺で16日、さい銭を盗もうとしたとして男が逮捕されました。男は「少しでも貯蓄を増やしたかった」と話し、容疑を認めています。窃盗未遂などの疑いで逮捕されたのは北九州市八幡西区の自称パート従業員・藤島浩児容疑者（51）です。警察によりますと藤島容疑者は16日午後0時半すぎ、北九州市八幡西区の寺に侵入し、さい銭箱から現金を盗もうとした疑いです。藤島容疑者がさい銭箱を倒し、ガムテー