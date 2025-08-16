日本テレビ系『24時間テレビ』で総合司会を務める羽鳥慎一、SUPER EIGHT・横山裕、timelesz・松島聡が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00）に出演。避暑地･軽井沢で「DASH 0円食堂」に挑戦する。【番組カット】チャリTシャツを着用！軽井沢で0円食堂に参加するメンバー「DASH 0円食堂」は、日本全国で捨てちゃう食材を探す料理旅。街も人もおしゃれな避暑地・軽井沢で、まずは0円食