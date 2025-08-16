笑福亭鶴瓶とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）による夏の恒例特番『鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅』（後4：05〜5：20）が、17日にカンテレ・フジテレビ系で放送される。【番組カット】デビュー当時の貴重紙面に赤面する中条あやみ第7弾となる今回は、鶴瓶とサンドウィッチマン、そして3年連続の出演となるスペシャルゲスト・中条あやみが、上京当時の思い出の地を巡る。中条のゆかりの地は神保町（千代田区）。