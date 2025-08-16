ハカン・チャルハノール(31)、ピオトル・ジエリンスキ(31)、ヘンリク・ムヒタリアン(36)と中盤の高齢化が目立つセリエAのインテル。そこで中盤の若返りを目指し、獲得候補に浮上したのが同じくセリエAのローマに所属するMFマヌ・コネだ。24歳と若い選手で、ドイツのボルシアMGからやってきた。ボールを持った際の推進力を強みとする選手で、運動量も豊富。広いピッチをカバーし、昨季のローマでは公式戦45試合に出場して2ゴール3ア