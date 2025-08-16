大気の状態が不安定になった影響で局地的にゲリラ雷雨が発生し、埼玉県と静岡県には記録的短時間大雨情報が発表されました。16日午前10時半ごろの東京・千代田区の国会議事堂周辺を映したカメラの映像を見ると、急に雨が降り始め、視界が悪くなり、ものの5分もしないうちに議事堂はほとんど見えなくなりました。大気が不安定な状態になった関東地方では、埼玉・川口市付近で午後2時までの1時間に約110mmの猛烈な雨が降ったとみられ