阿部監督にとっても悔しい試合内容となった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人は8月16日の阪神戦（東京ドーム）に0−3の完封負け。同試合は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され阿部慎之助監督、選手含め背番号「3」を着けて臨んだが、意地を示すことはできなかった。【動画】先発左腕の井上は初回、森下に特大アーチを許した試合前には松井秀喜氏含め、王貞治氏、原辰徳氏などレジェンドOBによるセレモニアルピ