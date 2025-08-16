ウクライナ侵攻後初となる、アメリカとロシアによる首脳会談が15日行われました。停戦が実現するのか、それとも侵攻が続くのか？注目のトップ会談の場所はアメリカ軍基地でした。到着後、大統領専用車にトランプ氏と一緒に乗り込むという異例ともいえる厚遇を受け、会場に向かいました。冒頭の撮影でも記者から厳しい質問が飛び、プーチン氏は険しい表情をしていました。会談は当初、1対1での予定でしたが、外相などを交えた3対3に