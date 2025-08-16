¡ã¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¡ä¡þ16Æü¡þ¿ÀµÜµå¾ì¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îosage¤¬ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î»³¸ý¥±¥ó¥¿¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö¿ÀµÜ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢1¶ÊÌÜ¡Öletter¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£3¶ÊÌÜ¡Ö¼«¾Î²»³Ú²È¡×¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¼ê¤òÇÒ¼Ú¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¼ç¤È