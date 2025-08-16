◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―６ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）プロ初先発したＤｅＮＡドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が７回２安打無失点でプロ初勝利をつかんだ。初回２死、上林に中前打を許し、その後盗塁で二塁に進まれたが以降は二塁すら踏ませない投球で中日打線をほんろう。最速１５０キロの直球にスライダー、カーブ、チェンジアップなどを織り交ぜる投球で、２回１死からは３者連続三振を奪うなど