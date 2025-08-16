８月１６日の札幌８Ｒ（３歳上１勝クラス、ダート１７００メートル＝１４頭立て）でゼロスネーク（牡３歳、父シニスターミニスター）が１着となり、管理する四位洋文調教師＝栗東＝が２０２１年３月の開業以来、ちょうど１０００戦目でＪＲＡ通算１００勝を達成した。現役１４３人目の達成。ＪＲＡ重賞は今年の府中牝馬Ｓ（セキトバイースト）など５勝。なお、騎手時代は重賞７６勝を含む１５８６勝を挙げている。四位調教師「