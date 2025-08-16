９日に亡くなったプロボクサーの浦川大将さん（享年２８）の葬儀・告別式が１６日、東京・荒川区の町屋斎場で営まれた。所属していた帝拳ジム関係者ら約３００人が参列し、最後の別れを惜しんだ。元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者の帝拳ジム・浜田剛史代表（６４）は、ジムを通じ「とても研究熱心で、１つ１つ課題をクリアするためにトレーナーと常に話し合い、その通りに１歩１歩、成長していったボクサーでした。ジムはアマ