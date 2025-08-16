◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」のテレビ中継にゲスト出演。長嶋茂雄さんとの秘話を明かした。２０１３年、松井氏は長嶋さんとともに国民栄誉賞を受賞。５月５日に東京ドームで授賞式が行われた。同時受賞について松井氏は「正直恐れ多いですね。私自身はむしろ遠慮したいとい