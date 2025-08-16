歌手ジェジュンが母校で唯一無二のオーラを見せた。【写真】ジェジュン（39）「おじいちゃんになります」去る8月15日、ジェジュンは自身のインスタグラムを更新。キャプションには「久々に母校に来ると気分が良いな」という文章などを綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ジェジュンが母校の公州（コンジュ）情報高等学校を訪れたときに撮られたものである。彼は、宮殿のような立派な校舎を前にコンテンツを撮影した