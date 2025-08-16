全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第４試合に臨んだ関東一（東東京）のアルプス席では、吹奏楽部と同部ＯＢらが太鼓５張りを使い、息の合った重低音のリズムで応援を引っ張った。元々は吹奏楽部が持つ２張りを応援に使っていたが、ＯＢが「もっと選手たちの後押しをしたい」と提案し、自費で３張りを購入した。タイミングを合わせ、複数の太鼓をそれぞれたたくのは難しいが、応援の演奏は迫力が増し、より遠くまで音