きょう(2025年8月16日)の道内は気温が上がりました。札幌では33.4℃を観測しことし32回目の真夏日と観測史上最多を更新しました。きょう(2025年8月16日)の道内は、南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で気温が上昇し札幌の手稲山口で33.8℃遠軽で33.6℃札幌で33.4℃など広い範囲で真夏日となりました。札幌でことし(2025年)、真夏日を観測したのは、観測史上最多を更新する32回目です。この暑さに札幌市の大通公園では、噴水に