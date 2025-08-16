１５日、誕生日のごちそうを食べる「加加」（左）と「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港8月16日】中国香港特別行政区のテーマパーク「香港海洋公園（オーシャンパーク）」で15日、1歳を迎えた香港生まれの双子のジャイアントパンダ「加加（ジャジャ）」と「得得（ドードー）」の誕生日会が開かれた。１５日、１歳を迎えた「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、誕生日のごちそうを食べる「加加