霧島市では、お盆明けの伝統行事「ハンギリ出し」で、精進落としが行われました。霧島市国分広瀬の潮だまりで行われた、江戸時代から続くお盆明けの伝統行事「ハンギリ出し」。ハンギリといわれる馬のエサを入れる桶と竹や板を組み合わせたいかだに乗って、網を次々と投げ入れました。投げ入れた網を引き揚げると、エッナと呼ばれるボラの子などがかかり、その場でさばいて振る舞われました。（女性）「20匹と大きいものが1匹