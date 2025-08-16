最大9連休となったお盆休みもあす(2025年8月17日)で終わります。ふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュが始まりました。北海道新幹線の新函館北斗駅はスーツケースやお土産を抱えた人たちで混雑しました。 （東京に戻る親子）「おじいちゃんおばあちゃんと楽しくゆっくり過ごせてすごく充実した休みでした」（ 兵庫に戻る親子）「帰りは子どもの希望で電車で兵庫県まで帰ります」Uターンラッシュ