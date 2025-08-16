愛知県岡崎市で道路の側溝のふた14枚が盗まれました。 岡崎市によりますと16日午前8時半前、西阿知和町西簗井場の市道で歩道上にある側溝のふたが盗まれているのを地元住民が見つけました。 盗まれたのは鉄製の格子状のふたで、重さ12キロが12枚、14キロが2枚の計172キロで、被害総額は約13万8千円です。 西阿知和町内では4日前にも別の場所で32枚のふたが盗まれているのが確認されています。 岡崎市は警察に被害届