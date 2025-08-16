長野県佐久市で16日、お笑い芸人と一緒に“なりたい自分”に変身するワークショップが開かれました。♪もう中学生さん「妄想ステージづくりスタート！」 講師は長野市出身のお笑い芸人「もう中学生」さんです。佐久市で開かれたワークショップ「妄想ステージづくり」には小学生以上の約50人が参加しました。子どもたちは高さ180センチの段ボールに「自分がなりたいもの」をクレヨンで