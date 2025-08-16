◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）わずか2安打で最後まで二塁すら踏めず。相手先発右腕・村上に巨人戦初完封を許して勝率5割に逆戻りとなった阿部慎之助監督（46）は「とても残念でしたけど、また、ね」と無念さを隠し切れなかった。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された阪神戦。阿部監督をはじめコーチ、選手全員が長嶋さんの永久欠番「3」の付いたユニホームを着用して臨んだ一戦は試合前