米露首脳会談をめぐりアメリカメディアからは、「プーチン大統領が勝利した」との見方も出ています。今後の停戦交渉の行方はどうなるのでしょうか。モスクワから中継です。プーチン大統領はトランプ氏による追加制裁を回避できたことで、ウクライナへの攻勢をさらに強めるものとみられます。停戦への道筋は不透明感が増しています。プーチン大統領にとって今回の首脳会談は、国際社会に存在感をアピールする絶好の機会となりました