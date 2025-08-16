タレント・蒼井そらが15日放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。バラエティーに進出し、その厳しさを痛感した番組を明かした。2002年にセクシー女優としてデビューし、人気者になった蒼井はその後、バラエティー番組に進出。さらに、2008年に前代未聞の新番組がスタートする、それがテレビ東京「おねがい!マスカット」。セクシー女優が主役のバラエティー番組で、蒼井は恵比寿マスカッツ初代リーダーを務