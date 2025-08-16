会談後、共同記者発表に臨むロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝15日、米アラスカ州アンカレジ（AP＝共同）トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領との直接会談で、膠着状態が続くロシアとウクライナの停戦交渉に突破口を開くことを狙った。だが成果は示せず、得意とするディール（取引）外交の限界を露呈。世界が注目した会談は肩透かしに終わった。強硬姿勢を崩さないプーチン氏を交渉の席に着かせるため、