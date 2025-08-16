14日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」東京公演をもって芸能界を引退した、元モーニング娘。の道重さゆみさん（36）が、16日までに、アメーバブログを更新。便箋12枚に思いをつづった直筆の手紙を公開した。14日の日付が入れられた手紙には「私を愛してくれた全てのみなさんへ」のタイトルで「本当は、お手紙ではなくて、いつもみたいに普通に話したかったけど、伝えたい気