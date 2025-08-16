夜空と雲海に包まれ、まるで空中に浮かんでいるかのような「天空の観覧車」を撮影した写真がXに投稿され、4900件を超える”いいね”を集めるなど話題になっています。投稿したのは、岐阜県でフォトグラファーとして活動している、しょーやさん（@sps823n）。【写真】まるで空中に浮かんでいるかのよう…「天空の観覧車」撮影されたのは、岐阜県恵那市にある恵那峡ランドの観覧車。近隣の高台から撮影していた当時の状況について、