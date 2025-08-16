＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場神宮球場のオープニングアクトを務めたのは22年に開催された「超IDOLオーディション」より、約1000人の応募者の中から選ばれたメンバーで結成されたアイドルグループ「LIT MOON」。メンバーは熊谷智世、寒河江咲菜、白鳥沙南、白花悠、渡邉倖の5人。ピンクの衣装で元気よく登場すると、「はじめまして！今日は“りとむー”のこと覚えてください！」で「サマラブル」「Bey