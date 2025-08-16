◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはロッテに敗れ、本拠地の連勝が「13」でストップした。先発有原航平が今季ワーストタイ7失点（自責3）で4回KOとなり今季6敗目を喫した。打線も山川穂高の19号ソロと野村勇の11号ソロによる2点にとどまった。コンディション不良のため欠場が続いていた周東佑京が6試合ぶりに「1番中堅」で先発出場。しかし、3回の守備から退いていた。試合後、小久保裕紀