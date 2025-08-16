大きな荷物を抱えて新幹線に乗り込む人や別れを惜しむ人。JR新潟駅では、8月16日午後から、お盆を故郷で過ごした人のUターンラッシュが始りました。(兵庫県から村上市へ帰省した家族)「海で泳いだり川遊びしたり、温泉行った」「温泉でかき氷食べた」最大で9連休となったことしのお盆休み。上越新幹線の上りでは自由席の乗車率が最大で100パーセントとなりましたが、混雑は分散傾向となっていて、17日は一部の列車で指