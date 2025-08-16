◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）前日15日まで本拠地13連勝中だったソフトバンクが最下位のロッテに大敗し、本拠地での連勝がストップした。先発の有原航平は初回、先頭の藤原恭大に右前打で出塁されると続く西川史礁の打席で二盗を許し、西川に中前適時打を打たれて1点を先制された。5月16日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で2失点して以来3カ月ぶりに初回に失点した有原は、続く2回もロッテ打